Lufthansa знову скасувала сотні рейсів через страйк льотчиків

Німецька авіакомпанія Lufthansa скасувала з понеділка, 1 грудня, сотні внутрішніх і закордонних рейсів через 36-годинний страйк льотчиків, передає DW.

Страйк почнеться опівдні понеділка і торкнеться рейсів авіакомпанії по Німеччині та Європі. У вівторок з третьої години ночі роботу також припинять пілоти, які обслуговують міжконтинентальні рейси. Страйк закінчиться у вівторок в 23 години 59 хвилин.

Читайте такожLufthansa в цьому році втратила €170 млн через страйки пілотівУ зв'язку з інцидентом авіаперевізник опублікував на своєму сайті список скасованих рейсів.

Організатором страйку стала профспілка працівників повітряного транспорту Cockpit. За повідомленнями Lufthansa, компанії не вдалося домовитися з профспілками про умови більш раннього виходу пілотів на пенсію.