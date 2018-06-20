В Україні подешевшали бензин і дизпальне

Ряд великих мереж АЗС знизили ціни на 50 коп. за літр.

Великі мережеві оператори АЗС ОККО і WOG з 19 по 20 червня знизили ціни на бензини і дизельне пальне на 50 копійок за літр, повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

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Зокрема, на АЗС OKKO вартість бензинів і ДП знизилася до: А-92 – 30,49 грн за літр, А-95 – 31,49 грн за літр, А-95+ – 32,49 грн за літр, ДП - 28,99 грн за літр і ДТ+ -29,99 грн за літр.

На АЗС WOG ціни зменшилися до: А-92 – 30,45 грн за літр, А-95 – 31,45 грн за літр, А-95+ – 32,45 грн за літр, ДП - 28,95 грн за літр і ДП+ -29,95 грн за літр.

Також на 10 коп. за літр ціни на пальне знизилися в одеській мережі «Катрал Південь».

Згідно з інформацією UPECO, станом на 20 червня середня вартість нафтопродуктів в Україні становила: А-92 - 28,91 грн за літр, А-95 – 29,17 грн за літр, А-95 Преміум - 30,43 грн за літр, ДТ - 27,03 грн за літр і ДП Преміум – 28,96 грн за літр.

Як повідомляв УНІАН, з серпня 2017 року по лютий 2018 року ціни на нафтопродукти в Україні зросли в середньому на п'ять і більше гривень за літр і досягли рекордних значень: бензин подорожчав до 30 грн за літр, а дизпальне - до 28-29 грн за літр. За фактом значного і одночасного зростання цін Антимонопольний комітет проводить розслідування.