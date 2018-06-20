Уряд затвердив нову наглядову раду "Укрзалізниці"

Кабмін схвалив призначення членів наглядової ради "Укрзалізниці" - до його складу увійшло 7 осіб.

Кабінет міністрів України затвердив новий склад наглядової ради державної компанії "Укрзалізниця".

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Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко на брифінгу в Києві.

"Сьогодні я маю честь оголосити про те, що уряд ухвалив перше рішення оновленого номінаційного комітету. Уряд схвалив рішення про призначення членів наглядової ради "Укрзалізниці", - сказав міністр.

До складу наглядової ради увійшло 7 осіб: експерт Atlantic Council Андерс Аслунд, менеджер компанії з управління німецькими залізницями Крістіан Кун, провідний світовий фахівець з фінансів і бухгалтерського обліку Андреас Матьє, екс-керівник представництва ЄБРР в Україні Шевки Аджунер, керівник Офісу із залучення інвестицій при уряді України Данило Білак, представник уряду Костянтин Маріевич, а також ще один представник Офісу із залучення інвестицій Іван Юрик.