"Укрзалізниця" з початку року збільшила прибуток майже в 4 рази

Обсяг чистого доходу від реалізації продукції становить 34,5 мільярда гривень, собівартість реалізованої продукції становить 33,5 мільярда гривень.

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" в січні-травні 2018 року збільшила чистий прибуток порівняно з аналогічним періодом 2017 року на 282,4 мільйона гривень, або в 3,8 рази - до 382,4 мільйона гривень.

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Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці" з посиланням на в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євгена Кравцова.

"Дані управлінської звітності свідчать, що за січень-травень 2018 року "Укрзалізниці" вдалося покращити фінансовий результат діяльності майже в 4 рази до відповідного періоду минулого року. Поліпшений ряд фінансових показників, що підтверджує виробничу ефективність і стабільний розвиток галузі. Це дає нам всі підстави очікувати позитивного результату роботи компанії за перше півріччя 2018 року", - цитує прес-служба Кравцова.

Зазначається, що прибуток "Укрзалізниці" за 5 місяців 2018 року більше плану на 176,8 гривні, або на 85,9%.

Також повідомляється, що фінансовий результат до оподаткування становить 557,7 мільйона гривень, що більше планового в 2,4 рази і більше показника за 5 місяців 2017 року в 2,6 рази.

Також, у прес-службі повідомили, що обсяг чистого доходу від реалізації продукції склав 34,5 мільярда гривень, собівартість реалізованої продукції становить 33,5 мільярда гривень.

Доходи від перевезень порівняно з аналогічним періодом 2017 року зросли на 4,1 мільярда гривень, або на 15% і становлять 31,6 мільярда гривень.

"Витрати від перевезень становлять 31,3 мільярда гривень, з них від вантажних перевезень - 22,6 мільярда гривень, від пасажирських перевезень - 8,7 мільярда гривень. Зростання витрат по відношенню до плану становить 1,5 мільярда гривень, а по відношенню до аналогічного періоду попереднього року - 5,4 мільярда гривень, або 20,9% в основному за рахунок зростання ціни на паливо, матеріали", - йдеться в повідомленні.

EBITDA становить 6 мільярдів гривень, а рентабельність EBITDA - 17,3%.

Зазначається, що пасажирооборот зріс на 5,1% до аналогічного періоду минулого року і становить 11,11 мільярда пас-км

Чисельність працівників "Укрзалізниці" за 5 місяців 2018 року становить 266,5 тисячі осіб, що менше порівняно з аналогічним періодом 2017 року на 17,3 тисячі осіб, або на 6,1%).

Середньомісячна заробітна плата становить 9779,2 гривні, що більше порівняно з аналогічним періодом 2017 року на 2989,8 гривні або на 44%.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" за підсумками 2017 року, вперше з 2013 року, вийшла на прибуткову діяльність і отримала 114 мільйонів гривень прибутку, тоді як в 2016 році компанія отримала 7,3 мільярда гривень чистого збитку.