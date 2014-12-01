«Укрзалізниця» недоотримала 150 млн гривень за приміські перевезення пільговиків

"За 10 місяців поточного року в приміському сполученні залізниці України перевезли пасажирів пільгових категорій на суму 269 млн грн, а отримали від облдержадміністрацій компенсацій на суму 119 млн грн, або усього 44,4%", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, у даний час рівень розрахунків із залізницями за перевезення пільговиків украй низький.

Зокрема, Південно-Західна залізниця очікує за перевезення пільговиків, яких перевезла на суму 84,6 млн грн, найбільшу суму відшкодування витрат - 59,8 млн грн.

Південна залізниця очікує відшкодування своїх витрат за перевезення пільговиків у передмісті на суму 33,4 млн грн, тоді як магістралі компенсовано лише 37,5% від необхідної суми.

Львівська залізниця у січні-жовтні цього року перевезла пасажирів пільгових категорій на суму 54,7 млн грн і отримала компенсацію від місцевих бюджетів у розмірі 29,9 млн грн, або 54,6% від необхідної суми.

Читайте також«Укрзалізниця» за 10 місяців збільшила відрахування до бюджетів і цільових фондів до 11 млрд гривеньПридніпровська магістраль надала послуги на 38,9 млн грн, а сума компенсацій склала 59,8% від суми наданих послуг. Донецька залізниця перевезла пільговиків на 14,2 млн грн, сума відшкодування витрат склала 49,3% від необхідної суми.

Найбільший відсоток компенсації отримала Одеська магістраль - 62,8%, надавши послуги з перевезення пільговиків на суму 23,1 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» в січні-вересні 2014 року недоотримала понад 300 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пільгових категорій пасажирів у дальньому та приміському сполученнях.

«Укрзалізниця» в січні-жовтні 2014 року скоротила перевезення пасажирів порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 9,1% - до 371,9 млн осіб.

Заборгованість державних і місцевих бюджетів перед «Укрзалізницею» за здійснювані нею перевезення пасажирів пільгових категорій у 2013 році збільшилася порівняно з 2012 роком на 18,3% - до 424,1 млн грн.

Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень з 2008 по 2013 роки склали 33,5 млрд грн.

Довідка УНІАН. Залізничним транспортом, у відповідності з законодавством України, здійснюється перевезення 25 пільгових категорій громадян у повному обсязі. Пільгові категорії громадян становлять близько 70% від усіх перевезених пасажирів у приміському сполученні. Однак із року в рік "Укрзалізниця" зазначає негативну тенденцію несвоєчасного і неповного відшкодування витрат на перевезення пільговиків, що істотно погіршує фінансовий стан галузі. Зокрема, недоотримані кошти не дозволяють підвищувати якість послуг для пасажирів і оновлювати рухомий склад.

Збитки від пасажирських перевезень «Укрзалізниця» традиційно покриває самостійно за рахунок перехресного субсидування.