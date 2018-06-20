У Києві до кінця літа обмежать рух на мосту Патона

18:41, 20 червня 2018
Транспорт/Зв'язок
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До кінця літа на мосту Патона частково обмежать рух / фото УНІАН

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

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«У зв’язку із виконанням робіт із ремонту монолітної залізобетонної плити прогонової будови мосту ім. Є. О. Патона буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі руху у напрямку із лівого на правий берег р. Дніпро. Через значну кількість робіт, що виконуватимуться під прогоновою будовою мосту, та у зв’язку із неможливістю масштабного обмеження руху мостом, завершення робіт заплановано 30 серпня», - йдеться у повідомленні.

У «Київавтодорі» просять водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

Як повідомляв УНІАН, біля метро «Кловська» облаштовують тактильно-направляючу доріжку для незрячих.

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Теги: #Київ#міст Патона#обмеження руху