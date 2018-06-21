Hyundai Motor та Audi домовилися про співпрацю

Віце-президент Hyundai вважає, що це партнерство стане поворотним моментом для світового автопрому.

Південнокорейська автомобілебудівна компанія Hyundai Motor Company і німецька компанія Audi AG підписали угоду про спільне використання технологій, пов'язаних з виробництвом автомобілів з паливними елементами.

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Про це в четвер повідомила газета The Korea JoongAng Daily.

"Партнерство з Audi стане поворотним моментом у світовій автомобільній промисловості, який пожвавить ринок і створить інноваційну галузеву екосистему", - повідомив віце-президент Hyundai Ийсан Чонг, додавши, що виробництво автомобілів з використанням паливних елементів може вирішити проблему забруднення навколишнього середовища і нестачі ресурсів.

Підписана угода про спільне ліцензування має вирішити можливі спори про володіння технологіями, а також об'єднати інноваційні розробки двох автомобілебудівних компаній.

Паливним елементом називається генератор енергії, який за рахунок хімічної реакції перетворює водень і кисень в електрику. Перший серійний автомобіль з паливним елементом замість акумуляторної батареї в 2003 році випустила компанія BMW (750 hL).