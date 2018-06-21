В Україні буде створено дві нові авіакомпанії - Омелян

Одна з цих авіакомпаній буде міжнародною, а друга - з українським капіталом.

В Україні будуть створені дві нові авіакомпанії з міжнародним і українським капіталом.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ході зустрічі з бізнесом в Європейській Бізнес Асоціації.

"Ми близькі до завершення створення ще двох нових авіакомпаній, які будуть літати в Україні. Одна міжнародна, а друга - з українським капіталом", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Омелян заявив, що на український ринок до кінця року можуть зайти дві лоукост-авіакомпанії.

Наприкінці 2017 року відбулася офіційна презентація авіакомпанії в сегменті дешевих авіаперевезень SkyUp, яку анонсував Омелян. Планувалося, що авіакомпанія почне регулярні польоти в квітні 2018 року. Проте тільки в кінці травня почали виконуватися чартерні рейси. У SkyUp обіцяють запустити регулярні рейси в липні.