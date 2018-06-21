Ситуація на АЗС: бензин та дизпаливо знову подешевшали

Низка мереж АЗС в Україні знизили ціни на бензин та дизпаливо на 10-40 копійок за літр.

Низка національних і регіональних мереж АЗС в Україні з 20 по 21 червня знизили ціни на бензин і дизельне паливо на 10-40 копійок за літр.

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Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

За даними компанії, на АЗС Amic Energy подешевшали всі види бензинів, крім А-92 і дизпалива на 30 копійок за літр до: А-95 – 31,19 гривні, А-95 Преміум – 32,19 гривні, ДТ - 28,69 гривні і ДТ+ -29,69 гривні.

На заправках "БРСМ-Нафта" паливо знизилася в ціні на 20-40 копійок за літр до: А-92 - 26,99 гривні, А-95 – 27,79 гривні, А-95 Преміум – 28,99 гривні, ДТ - 25,79 гривні і ДТ+ – 26,49 гривні.

Крім того, на 10 коп. за літр ціни на бензин і ДТ зменшили в одеському "Катрал Півдні" до: А-92 - 27,79 гривні, А-95 – 28,97 гривні, А-95 Преміум – 28,99 гривні, ДТ - 26,47 гривні і ДТ+ – 26,49 гривні.

Зазначається, що на заправках столичної KLO на 10 копійок за літр подешевшало тільки дизпаливо до 27,99 гривні.

Таким чином, станом на 21 червня середня вартість нафтопродуктів в Україні склала: А-92 -28,17 гривні за літр, А-95 – 29,11 гривні за літр, А-95 Преміум - 30,36 гривні за літр, ДТ - 26,97 гривні за літр і ДП Преміум – 28,82 гривні за літр.

Як повідомляв УНІАН, з 19 по 20 червня великі мережеві оператори АЗС ОККО і WOG знизили ціни на бензини і дизельне паливо на 50 копійок за літр.

З серпня 2017 року по лютий 2018 року ціни на нафтопродукти в Україні виросли в середньому на п'ять і більше гривень за літр і досягли рекордних значень: бензин подорожчав до 30 гривень за літр, а дизпаливо - до 28-29 гривень за літр. За фактом значного і одночасного зростання цін Антимонопольний комітет проводить розслідування.