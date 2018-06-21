У "Борисполі" до кінця року можуть побудувати вантажний термінал - Омелян

Голова Мінінфраструктури зазначив, що наразі є три варіанти розвитку вантажних потужностей.

Іноземна компанія може побудувати новий або реконструювати існуючий вантажний термінал в аеропорту "Бориспіль" цього року.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ході зустрічі з бізнесом в Європейській Бізнес асоціації.

"Щодо вантажної авіації. В мене вчора були предметні переговори з потужною компанією, і є висока ймовірність, що ми можемо вже в цьому році запустити вантажний термінал в аеропорту "Бориспіль", - сказав він.

Омелян зазначив, що зараз є три варіанти розвитку вантажних потужностей.

"Є опція реконструкції існуючого терміналу. Це має свої переваги і недоліки. По-перше це держкомпанія, по-друге, є фізичні обмеження самого терміналу. Ще один варіант, є локація "Укроборонпрому", яка прилягає до злітній смузі. А також є наша локація.

Компанія, яка з учорашнього дня перебуває з візитом до України, подивиться всі три місця і потім ухвалить рішення. Це має бути бізнес-проект", - сказав Омелян.

За словами міністра, існуючий термінал підходить до точки, яка не дозволяє розвиватися вантажних перевезень.

"Насправді вантажний термінал відсутній. Те, що було побудовано - це непорозуміння. Зараз одна "Укрпошта" забила вантажні перевезення. Всі фізичні площі заповнені. Вантажі навіть іноді лежали на злітній смузі. Ми бачимо, що протягом двох років ми можемо вийти на 100 тисяч тонн вантажів на рік. Те, що ми бачимо зараз в аеропорту "Бориспіль", - два роки тому аеропорт обробляв тонну вантажів, а зараз - 160 тонн", - сказав Омелян.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року українські авіакомпанії збільшили перевезення пасажирів на 27,5% – до 10,554 мільйона осіб, а вантажоперевезення - на 10,5%, до 100 тисяч тонн.