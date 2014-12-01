Кабмін звільнив Остапюка з посади гендиректора «Укрзалізниці»

Кабінет міністрів України звільнив Бориса Остапюка з посади генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Відповідне розпорядження від 26 листопада №1154-р опубліковано на урядовому порталі.

«Звільнити Остапюка Бориса Ярославовича з посади генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України», - сказано в документі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 8 вересня у відповідь на звернення силових структур відсторонив від виконання обов'язків гендиректора «Укрзалізниці» Остапюка. Одночасно з тим прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив створити відомчу комісію Міністерства інфраструктури, яка завершила перевірку фінансово-господарської діяльності «Укрзалізниці» 18 листопада, і вже з 19 листопада Остапюк повернувся на займану посаду.

На період проведення перевірки виконання обов'язків голови залізничної держадміністрації було покладено на першого заступника Максима Бланка.

Варто зазначити, що комісія Мінінфраструктури двічі продовжувала термін проведення перевірки діяльності «Укрзалізниці», в прес-службі залізничної держадміністрації УНІАН уточнили, що «Укрзалізниця» поки що не отримала копію акта відповідної перевірки міністерства.

Крім того, на підставі постанови Генеральної прокуратури було призначено перевірку діяльності відомства, провести яку було доручено Держфінінспекції до 29 жовтня, і яка, зокрема, повинна була встановити, чи були допущені якісь порушення при проведенні держзакупівель для потреб галузі на 2014 рік.

Згідно із заявою «Укрзалізниці», акт ревізії Держфінінспекції засвідчив, що інспекція не зафіксувала порушень чинного законодавства щодо роботи комітету «Укрзалізниці» з конкурсних торгів.

Крім того, «Укрзалізниця» наголосила, що вважає низку висновків Держфінінспекції необґрунтованими, у зв'язку з чим направила останній свої зауваження до акта ревізії.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом керівництво «Укрзалізниці» відзначало активізацію чорного піару проти відомства. «Укрзалізниця» пов'язувала це з тим, що їй вдалося заощадити понад 1 млрд грн, зробивши держзакупівлі прозорими і прибравши безліч фірм-посередників. Також менеджмент «Укрзалізниці» наголошував, що нажив собі чимало ворогів через свою боротьбу з корупцією на підприємствах залізничного транспорту.

1 квітня 2014 року уряд призначив Бориса Остапюка головою "Укрзалізниці".

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган управління залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому і міждержавному сполученнях, регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.