Юрій Голик: Об'їзна дорога навколо Дніпра в бік Запоріжжя готується до введення в експлуатацію

Радник губернатора Дніпропетровської області Юрій Голик повідомив сьогодні, що об'їзну дорогу навколо Дніпра в бік Запоріжжя незабаром буде введено в експлуатацію.

«Всього за 65 днів підрядники зібрали міст, зараз йдуть підготовчі роботи, і через кілька днів почнеться укладання асфальту на під'їзди до мосту і розв'язку. Після цього - введення в експлуатацію, і з Дніпра в бік Запоріжжя виїзд буде по рівній трасі, а не по петлі у полях», - повідомив Голик.

Нагадаємо, що об'їзна дорога не ремонтувалася кілька років, тому транспортний потік пролягав по грунтовій дорозі через поле.

Як повідомлялося раніше, в цьому році бюджет Дніпропетровської області виділяє рекордну суму на будівництво і ремонт доріг - 1 млрд гривень.

«Це стало можливим лише з однієї причини - децентралізація влади, яку ініціював президент Петро Порошенко. Місцеві бюджети істотно наповнилися ресурсами, які ми витрачаємо, в тому числі, і на якісний ремонт доріг. Дякую всім платникам податків Дніпропетровської області. Все, що ми будуємо, - це сплачені вами податки і децентралізація», - зазначив радник губернатора.