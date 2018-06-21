Луценко - керівникам митниць: готуйтеся до розмови через безперешкодне ввезення «євроблях»

За словами генпрокурора, до України було ввезено щонайменше 300 тис. «євроблях».

Генеральний прокурор України Юрій Луценко закликав керівників митниць західних областей України «приготуватися до розмови з прокурором» через безперешкодне ввезення автомобілів на єврономерах без сплати митних платежів.

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Про це він заявив на селекторній нараді в Києві, звертаючись до керівництва митниці Львівської області.

«Я вам доповідаю - до України заїхало щонайменше 300 тисяч (так званих «євроблях» - УНІАН). І більша частина - із західних областей. Через вас пройшли десятки тисяч цих автомобілів, які зараз без сплати митних платежів, м'яко кажучи, ускладнили ситуацію на дорогах України», - сказав Луценко.

За його словами, повнота відповідальності лежить саме на керівництві митниць.

«У цьому випадку повнота відповідальності лежить на вас, як і на всіх ваших колегах із західної України, в першу чергу. Я не знаю, чи дійсно ви не знаєте цифру, скільки заїхало цих автомобілів, але ви точно знаєте цифру, скільки коштує пропустити такий автомобіль. Прошу бути готовими до розмови з прокурором із цього приводу», - зазначив генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, із осені 2017 року власники автомобілів з іноземною реєстрацією в багатьох регіонах України проводили акції протесту, вимагаючи від уряду знизити ціну розмитнення автомобіля й не чинити тиск на власників транспортних засобів із єврономерами.

Згодом у Державній фіскальній службі повідомили про початок розслідування митними органами Литви за запитом українських колег щодо законності ввезення та використання на території нашої країни транспортних засобів із литовською реєстрацією.

У ДФС раніше повідомляли, що станом на початок лютого в Україні перебуває майже 425,4 тисяч транспортних засобів з іноземною реєстрацією, з яких понад 246,4 тисяч - із порушенням строку перебування.

Протягом 2017 року до України було завезено 958,5 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією.