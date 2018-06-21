У Верховній Раді пропонують скасувати акцизний збір на авто

Крім того, пропонується заборона ввезення на митну територію України нових транспортних засобів та кузовів до них, якщо вони мають походження з країни-окупанта.

В УКРОПі вимагають скасувати грабіжницький акцизний збір на автомобілі й кузови іноземного виробництва.

Відповідна ініціатива передбачена законопроектом № 8505 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо виключення з переліку підакцизних товарів транспортних засобів та кузовів до них зазначених у товарних позиціях 8702, 8703, 8704, 8707, 8711, 8716 УКТ ЗЕД».

Таким чином, покупці іноземних авто сплачуватимуть державі лише ПДВ, ввізне мито і збір до Пенсійного фонду, що разом становить до 35% від вартості транспортного засобу.

Документ підготували народні депутати від УКРОПу Тарас Батенко, Олександр Дубінін, Ірина Констанкевич, Валентин Дідич, Олександр Шевченко, Віктор Шевченко, Віталій Купрій та активісти.

«Законопроект пропонує виключити транспортні засоби та кузови до них зі списку підакцизних товарів шляхом внесення змін до низки статей Податкового кодексу. Стягнення акцизного збору з автомобілів суперечить світовій практиці та українському законодавству», – пояснили в УКРОПі.

Крім того, передбачається заборона ввезення на митну територію України нових транспортних засобів та кузовів до них, якщо вони мають походження з країни-окупанта. Обмеження стосується й тих транспортних засобів, які були в користуванні й мали попередню реєстрацію на території держави-агресора чи ввезені з окупованої території України.

За словами співзасновника громадської спілки «Доступне авто», члена УКРОПу Михайла Катрука, мета законопроекту – здешевити транспортні засоби для звичайних українців. Ініціатива УКРОПу – фундаментальне й чесне рішення для всіх.

Активіст зазначив, що разом з відміною акцизного збору окремим рішенням Верховна Рада має скасувати обмеження за екологічними стандартами «Євро».

У парламенті вже зареєстровано відповідний законопроект УКРОПу № 5561 «Про внесення змін до Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів» щодо формування цивілізованого ринку вживаних автомобілів». Документ передбачає скасування ековимог «Євро» для всіх вживаних іномарок.

«Якщо парламент ухвалить ці два законопроекти, українці зможуть імпортувати будь-які автомобілі будь-якого року випуску без жодних обмежень. У такому разі за авто слід буде сплатити лише ПДВ, ввізне мито та збір до Пенсійного фонду», – пояснив Михайло Катрук.

В УКРОПі нагадали, що в Україні більшість товарів народного вжитку були виключені зі списку підакцизної продукції наприкінці 1999 року. Втім, через підтримку тоді ще державного ВАТ «АвтоЗАЗ» транспортний збір на імпортні автомобілі так і не було скасовано. Згодом штучне обмеження на імпорт якісних вживаних автівок лобіювали корпорація «Богдан» та група компаній «АвтоИнвестСтрой». За рахунок отриманих преференцій надприбутки отримали автоімпортери, які складали транспортні засоби в Україні переважно з російських і китайських автокомплектів.

«Незважаючи на те, що автоімпортери лобіювали свій бізнес протягом двох десятків років, вони так і не спромоглися створити серію автомобілів, що можуть конкурувати як на зовнішніх, так і на внутрішніх ринках», – підкреслили в УКРОПі.

Водночас у парламенті було зареєстровано проект закону № 8506 «Про внесення змін до статті 3 Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» щодо виключення з переліку підакцизних товарів транспортних засобів». Документ передбачає видалення акцизного податку на транспортні засоби з джерел фінансування дорожнього господарства.

Раніше голова УКРОПу, народний депутат Тарас Батенко зазначав, що влада хоче заощадити кошти покупців елітних іноземних автомобілів за рахунок звичайних українців. Йдеться про законопроекти № 8487 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів» та № 8488 «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України», які пропонують чергову схему розмитнення іноземних автомобілів.

Документи, які нещодавно зареєстрували у Верховній Раді представники провладних фракцій, не забороняють ввезення автівок за зниженими ставками з Росії. Таким чином, парламент може дозволити купувати майже нові та елітні авто з країни, яка вже п'ятий рік веде з нами війну.