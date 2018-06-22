Знайшли винних: АМКУ оштрафував постачальників автогазу за змову і підвищення цін

Антимонопольний комітет оштрафувавши нафтотрейдерів на 41 млн грн.

Антимонопольний комітет України оштрафував операторів автозаправних станцій на 40,99 млн грн за узгоджене підвищення цін на скраплений газ у серпні 2017 року.

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Про це повідомила прес-служба відомства.

«За вчинення порушення законодавства у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які полягали в схожому підвищенні цін на скраплений вуглеводневий газ при його реалізації в роздріб в серпні 2017 року, при тому, що аналіз ситуації на ринку спростовує наявність об'єктивних причин для вчинення таких дій, що призвело до обмеження конкуренції», - сказано в повідомленні.

Серед інших, АМКУ оштрафував ТОВ «Газ постачання» на 8,07 млн грн, ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» - на 5,44 млн грн, ТОВ «Імпорт Транс Сервіс» - на 5,17 млн грн, ТОВ «Факторинг Груп» - на 4,55 млн грн, ТОВ «ВОГ Рітейл» - на 4,18 млн грн.

Також великі штрафи виписано ТОВ «Авантаж 7» (3,27 млн грн), ПрП «ОККО-Бізнес Контракт» (3,2 млн грн), ТОВ «ОККО-Рітейл» (2,88 млн грн), ТОВ «Надія Рітейл» (2,71 млн грн) і ТОВ «Монтажналадка» (1,07 млн грн).

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня 2016 року АМКУ оштрафував операторів ринку нафтопродуктів, які є власниками мереж АЗС під брендами ОККО, "Паралель", WOG, AMIC, SOCAR, Shell, на 204,3 млн грн за узгоджені дії при формуванні роздрібних цін на паливо в 2013-2016 роках.

На компанію «Золотий Екватор» накладено штраф у розмірі 16,2 млн грн, «ВОГ Рітейл» - 54 млн грн, "ОККО Нафтопродукт» - 77,8 млн грн, «Альянс Холдинг» - 39,7 млн грн, «АМІК Україна» - 12,5 млн грн, «Сокар Петролеум» - 2,5 млн грн, «Паралель» - 1,4 млн грн.

У травні цього року Господарський суд Києва підтвердив правомірність накладення АМКУ в жовтні 2016 року 54 млн грн штрафу на «ВОГ Рітейл».