У Києві з 25 червня до 18 липня частково обмежать рух на естакадному виїзді на Південний міст зі Столичного шосе

Обмеження запроваджуються у зв’язку із капітальним ремонтом деформаційних швів на естакадному виїзді.

У Києві з 25 червня до 18 липня частково обмежать рух транспорту на естакадному виїзді на Південний мостовий перехід зі Столичного шосе.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

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«З 11:00 25 червня до 22:00 18 липня у зв’язку із капітальним ремонтом деформаційних швів на естакадному виїзді на Південний мостовий перехід зі Столичного шосе буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі руху», - йдеться у повідомленні.

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та закликає із розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.