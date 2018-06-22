В Україні звузять ширину смуг руху на дорогах

У Мінрегіоні зазначили, що такі зміни сприятимуть підвищенню безпеки дорожнього руху та зменшенню аварійності.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України змінило державну будівельну норму (ДБН), передбачавши звуження ширини смуг руху в містах і селах з метою впровадження європейських стандартів безпеки на дорогах.

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Як повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook, відповідні зміни містяться в новій ДБН «Вулиці і дороги населених пунктів».

«На сьогодні в Україні ширина смуг руху на дорогах становить 3,5-3,75 метра залежно від їх призначення. Однак європейська практика свідчить, що дороги з меншою шириною смуги руху - близько 3-3,25 метра - підсвідомо спонукають водіїв їхати з меншою швидкістю. Тому в новій ДБН щодо вулиць і доріг ми вирішили переглянути й адаптувати цю норму до європейських, відповідно звузивши ширину смуг руху на українських дорогах при їх проектуванні і будівництві», - написав він.

За словами Парцхаладзе, такі зміни сприятимуть: підвищення безпеки дорожнього руху та зменшенню аварійності, збільшенню пропускної спроможності вулиць і зменшенню заторів, ефективному розвитку велосипедного руху і громадського транспорту за рахунок облаштування окремих смуг для них.

Згідно з новою ДБН, ширина смуги руху на магістральних вулицях загальноміського і районного значення в найбільших, великих, середніх і малих містах, крім доріг безперервного руху, а також на селищних дорогах і головних вулицях становить 3 метри.

На магістралях загальноміського значення безперервного руху у великих містах ширина смуги руху становить 3,5 м. На місцевих житлових вулицях і дорогах всіх населених пунктів ширина смуги руху становить 2,75 м.

Парцхаладзе відзначив, що оновлену ДБН вже опубліковано і набере чинності з 1 вересня 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, Мінрегіон оновив державну будівельну норму (ДБН), якою скасував обов'язкове проектування сміттєпроводів в багатоповерхових житлових будинках.

Раніше віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко заявив, що Мінрегіон планує до кінця цього року переглянути ще 16 державних будівельних норм (ДБН).

Державні будівельні норми (ДБН) - обов'язкові до виконання нормативні документи, що використовуються при проектуванні нових і реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.