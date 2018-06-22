Дороги без маршруток: українцям обіцяють "комфортабельні неолайнери"

Мінінфраструктури планує до 2030 року повністю відмовитися від маршруток.

Міністерство інфраструктури України в рамках транспортної стратегії, планує до 2030 року повністю відмовитися від сучасних українських маршруток.

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Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час офіційного оголошення про початок впровадження Національної транспортної стратегії України до 2030 року Drive Ukraine, яка відбулася ввечері 21 червня.

"Для багатьох з вас буде дивним, але в наших планах повністю відмовитися від сучасних українських маршруток. Стратегія передбачає перехід до комфортабельних неолайнерів", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня Кабінет міністрів затвердив Національну транспортну стратегію України до 2030 року Drive Ukraine 2030, метою якої є інтеграція України в світову економіку і технологічний стрибок у сфері інфраструктури.

Нова стратегія спрямована на удосконалення нормативно-правового регулювання галузі перевезень з метою сформувати систему ефективного управління. Планується також впроваджувати програми підготовки та розвитку персоналу, підвищувати прозорість прийняття рішень, покращувати тарифне регулювання ринку транспортних послуг.

Міністерство інфраструктури очікує, що поступово в Україні буде збільшуватися частка контейнерних перевезень, будуть створюватися нові термінали обробки вантажів, термін доставки товарів зменшиться і, крім того, пройти митну перевірку вантажів стане легше.

У частині залізничного транспорту Міністерство інфраструктури хоче досягти лібералізації перевезень на основі рівноправного доступу до інфраструктури і справедливої конкуренції. Крім того, буде продовжуватися поетапна модернізація та розвиток залізничного мережі, проводитися політика на забезпечення сумісності з TEN-T і регіональними залізничними мережами ЄС.

В авіаційному транспорті у міністерстві сподіваються провести лібералізацію перевезень з Євросоюзом, а також з країнами СНД, Близького Сходу, Азії та Африки. Міністерство інфраструктури також хоче домогтися спрощення процедури впровадження актів законодавства ЄС у національне законодавство України в галузі цивільної авіації, а також забезпечити членство України в Раді ІКАО, збільшувати конкуренцію на ринку наземного обслуговування, розвивати термінальні пасажирські та вантажні комплекси, проводити технічне удосконалення аеронавігаційної системи України, підвищувати пропускну спроможність повітряного простору України.

В автодорожній сфері очікується створення конкурентного середовища для виконавців будівельних і ремонтних робіт, впровадження системи незалежного контролю якості дорожніх робіт, а також систем інтелектуального управління трафіком. Крім того, Міністерство інфраструктури планує посилити відповідальність учасників перевізного процесу за перевантажені фури, проводити реструктуризацію держкомпаній для підвищення ефективності управління, стимулювати перехід вантажоперевезень на водний і залізничний транспорт шляхом введення плати для вантажівок згідно з Директивою ЄС 1999/62 і створювати мережу пунктів дорожнього сервісу, щоб водії могли дотримуватись норм роботи і відпочинку.