Генпрокуратура закрила кримінальну справу проти «Нової Пошти»

16 березня співробітники Генпрокуратури провели близько 15 обшуків у офісах і складських приміщеннях «Нової пошти» в Києві, Полтаві та Харкові.

Генеральна прокуратура України закрила кримінальне провадження, яке було ініційовано щодо діяльності компанії «Нова пошта», у зв'язку з відсутністю складу кримінального злочину, повідомила прес-служба «Нової пошти».

Читайте такожВ "Новій пошті" розповіли, скільки грошей вилучили правоохоронці

Згідно з повідомленням, про це компанії повідомили представники Генпрокуратури, зазначивши, що провадження закрито 14 червня 2018 року.

«Ми з самого початку були впевнені, що справу проти «Нової пошти» буде закрито. Спасибі всім, хто був у цій ситуації на нашому боці, без сумніву підтримав нашу компанію, хто вірив у нас і в чесність наших способів ведення бізнесу. Ця ситуація ще раз продемонструвала, що «Нова пошта» є важливою і невід'ємною частиною української економіки і запорукою її розвитку, адже від діяльності компанії залежить робота сотні тисяч українських підприємств та добробут українських громадян», - цитує прес-служба співвласника «Нової пошти» В'ячеслава Климова.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня співробітники Генпрокуратури провели близько 15 обшуків в офісах і складських приміщеннях «Нової пошти» в Києві, Полтаві та Харкові.

17 березня прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган заявила, що менеджери компанії і споріднених підприємств підозрюються у злочинах, передбачених ст. 364 ( «Зловживання владою або службовим становищем») та ст. 212 ( «Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів») Кримінального кодексу України.

Сарган зазначила, що, за інформацією фіскальної служби, посадові особи групи споріднених компаній використовували злочинну схему, спрямовану на надання послуг із переведення в готівку безготівкових коштів і з мінімізації податкових зобов'язань підприємств-клієнтів шляхом формування фіктивного податкового кредиту, що призводило до несплати податків у особливо великих розмірах.

Довідка УНІАН. Компанія «Нова пошта» заснована в 2001 році як оператор експрес-доставки документів, посилок і вантажів в будь-яку точку України.

Крім підприємства «Нова пошта», в групу компаній експрес-доставки входять «Нова пошта інтернешнл» (послуга міжнародної доставки, представництва в інших країнах), «Нова пошта логістик» (послуга виконання замовлення для корпоративних клієнтів) і «Пост Фінанс», яка під брендом Forpost надає послугу грошових переказів у відділеннях «Нової пошти».