"Є проблеми на багатьох напрямках": керівництву УЗ порадили стабілізувати роботу залізниці

Позитивні тенденції, що намітилися в УЗ з приходом нового керівника в серпні 2017 почали закінчуватися.

Державний монополіст «Укрзалізниця» допускає безліч помилок у своїй діяльності, що призводять до серйозних наслідків, тому роботу УЗ необхідно стабілізувати, про це повідомив у Верховній Раді народний депутат Володимир Гусак, про що поділився на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні маємо проблеми на багатьох напрямках. Часто виникають «пробки» в напрямку західних прикордонних переходів України, коли відвантажена і здебільшого оплачена продукція не може доїхати до споживача. Почали зменшуватися фактичні перевезення в напрямку Маріуполя. По всій країні виникають питання з доставкою матеріалів для будівництва доріг», - заявив Гусак.

За словами Гусака, позитивні тенденції, що намітилися в УЗ з приходом нового керівника в серпні 2017 почали закінчуватися.

«Будемо сподіватися, що це все-таки тимчасові явища, зумовлені природним збільшенням перевезень влітку, і нове керівництво УЗ уникне помилок попередників і зможе стабілізувати роботу залізниці», - резюмував депутат.