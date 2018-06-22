Транспортна стратегія України: 50 аеропортів, з яких 20 - міжнародних

За словами Омеляна, щонайменше 20 аеропортів будуть забезпечувати міжнародне сполучення та 20 - регіональні перевезення.

Міністерство інфраструктури України в рамках транспортної стратегії до 2030 року планує створити в Україні 50 аеропортів, п'ять з яких будуть міжнародними авиахабами.

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Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ході офіційного оголошення про початок впровадження Національної транспортної стратегії України до 2030 року Drive Ukraine, яка відбулася ввечері 21 червня.

"В авіаційній галузі ми бачимо створення 50 аеропортів по всій території України. Ми не говоримо про п'ятдесят Борисполів - ми говоримо про щонайменше п'ять міжнародних хабах, мінімум 20 аеропортів, які будуть забезпечувати міжнародне сполучення, а також про ще 20, які будуть забезпечувати регіони", - сказав він.

За словами міністра, планується, що частка лоукостерів становитиме щонайменше 50%.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня Кабінет міністрів затвердив Національну транспортну стратегію України до 2030 року Drive Ukraine 2030, метою якої є інтеграція України до світової економіки і технологічний стрибок у сфері інфраструктури.

Нова стратегія спрямована на удосконалення нормативно-правового регулювання галузі перевезень з метою сформувати систему ефективного управління. Планується також впроваджувати програми підготовки та розвитку персоналу, підвищувати прозорість прийняття рішень, покращувати тарифне регулювання ринку транспортних послуг та ін.