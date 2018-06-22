Недобудована "Мрія" уже 29 років "чекає" свого часу на заводі "Антонова" (фотогалерея)

17:48, 22 червня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Щоб "Мрія" злетіла у повітря, потрібно близько 300 мільйонів доларів / фото radiosvoboda.org

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Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Немов музейний експонат посеред величезного цеху стоїть фюзеляж, який зберігся в ідеальному стані. На заводі "Антонова" готовими стоять також планер і хвіст літака. Частини конструкції можна побачити навіть у середині недобудованої "Мрії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що свого часу таких гігантів планували побудувати щонайменше 10, але амбітна радянська космічна програма, під яку спеціально конструювали "Мрію", була згорнута.

"Сьогодні готовність "Мрії" - 70 відсотків. Спеціалісти і конструктори з "Антонова" готові завершити будівництво за кілька років, були б кошти. Для того, щоб друга українська "Мрія" злетіла у повітря, потрібно близько 300 мільйонів доларів, але точну суму назвати ніхто не може", - підкреслює видання.

На літаку планують встановити нове обладнання і сучасні цифрові льотні прилади. Вже кілька років йдуть переговори з Китайською Народною Республікою, щоб добудувати унікальний літак. Але на заводі "Антонова" запевняють – АН-225 продавати не будуть, і шукатимуть шляхи спільної експлуатації.

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Теги: #підприємство Антонов#Ан-225 Мрія#літак Мрія