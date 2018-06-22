Недобудована "Мрія" уже 29 років "чекає" свого часу на заводі "Антонова" (фотогалерея)

Свого часу таких гігантів планували побудувати щонайменше 10, але амбітна радянська космічна програма, під яку спеціально конструювали "Мрію", була згорнута.

Ось уже 29 років недобудований літак Ан-225 – близнюк легендарної "Мрії" – чекає на свою добудову.

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Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Немов музейний експонат посеред величезного цеху стоїть фюзеляж, який зберігся в ідеальному стані. На заводі "Антонова" готовими стоять також планер і хвіст літака. Частини конструкції можна побачити навіть у середині недобудованої "Мрії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що свого часу таких гігантів планували побудувати щонайменше 10, але амбітна радянська космічна програма, під яку спеціально конструювали "Мрію", була згорнута.

"Сьогодні готовність "Мрії" - 70 відсотків. Спеціалісти і конструктори з "Антонова" готові завершити будівництво за кілька років, були б кошти. Для того, щоб друга українська "Мрія" злетіла у повітря, потрібно близько 300 мільйонів доларів, але точну суму назвати ніхто не може", - підкреслює видання.

На літаку планують встановити нове обладнання і сучасні цифрові льотні прилади. Вже кілька років йдуть переговори з Китайською Народною Республікою, щоб добудувати унікальний літак. Але на заводі "Антонова" запевняють – АН-225 продавати не будуть, і шукатимуть шляхи спільної експлуатації.