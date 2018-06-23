В "Укравтодорі" назвали вартість ремонту всіх доріг в Україні

Олександр Кава назвав ямковий ремонт доріг вимушеним заходом.

В Україні для ремонту всіх доріг між населеними пунктами необхідна сума в розмірі 2 трлн гривень, заявив радник голови "Укравтодору" Олександр Кава.

"Що стосується доріг, де робиться ямковий ремонт – це вимушена міра для того, щоб забезпечити якийсь проїзд на дорогах, які потребують капітального ремонту. Для того, щоб відремонтувати всі дороги країни, дороги між населеними пунктами, потрібно 2 трлн грн. Таких грошей в державному бюджеті немає", — заявив він в ефірі "112 Україна".

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Нагадаємо, у рейтингу Global Competitiveness Index україна за якістю доріг обійшов навіть Мозамбік, зайнявши 129-ту сходинку за якістю доріг, і ряд інших бідних африканських країн (зокрема, Зімбабве – 116-е місце).