Призначено керівника порту "Южний"

Анатолій Яблунівський змінив на посаді Віталія Жуковського, який виконував обов'язки директора держпідприємства з грудня 2016 року.

Керівником державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» призначено Анатолія Яблунівського.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі порту, Яблунівського призначено з 23 червня.

Відповідний наказ підписав державний секретар Міністерства інфраструктури Анатолій Галущак.

Новий начальник порту має 17-річний досвід роботи в морській галузі. До цього призначення з квітня 2017 року Яблунівський очолював адміністрацію Херсонського морського порту, працював заступником начальника порту з експлуатації в Ізмаїльському морському торговельному порту, виконувачем обов'язків заступника директора із зовнішньоекономічної та комерційної діяльності на держпідприємстві «Чорноморський торговельний порт», керівником з експлуатації СК «Авліта».

З 2001 до 2011 року Яблунівський займав посади заступника начальника і начальника вантажно-розвантажувального району №2 ДП «МТП «Южний».

Яблунівський змінив на посту Віталія Жуковського, який виконував обов'язки директора ДП «МТП «Южний» з грудня 2016 року.

Держпідприємство «Морський торговельний порт «Южний» розташоване на північно-західному узбережжі Чорного моря, в акваторії незамерзаючого Малого Аджалицького лиману і є найглибшим портом України. Підприємство цілий рік виконує широкий спектр вантажно-розвантажувальних, складських і допоміжних робіт, здійснює переробку навалювальних, генеральних і тарно-штучних вантажів. Підприємство оперує п'ятьма глибоководними причалами, два з яких обробляють судна Capesize.

Як повідомляв УНІАН, у квітні ц.р. в Мінінфраструктури заявляли, що мають намір до 2 липня розробити попереднє техніко-економічне обґрунтування проекту концесії порту «Южний».

Також йде підготовка до передачі в концесію й інших морських портів.