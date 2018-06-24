В ніч на понеділок у Києві змінять рух три тролейбусні маршрути

Причиною зміни руху є незакінчені роботи "Київавтодору".

В ніч на понеділок, 25 червня, в Києві змінять рух тролейбуси №27 і 30.

Крім того, буде припинено рух тролейбусів за маршрутом №25, повідомляє прес-служба КП "Київпастранс".

Зазначається, що причиною зміни графіка є незакінчені роботи "Київавтодору".

"З 23.00 24 червня до 6.00 25 червня вносяться зміни в роботу тролейбусних маршрутів №25, 27, 30 у зв'язку з незакінченими роботами "Київавтодору" з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Олени Теліги на ділянці від вул. Ольжича до просп. Степана Бандери", - йдеться у повідомленні.

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Останній рейс за маршрутом №25 вирушить від ст. м. "Почайна" о 22.52/22.58, від вул. Свободи - о 22.05/22.22. Останній рейс маршруту № 27 виїде із з/д станції "Київ-Волинський" о 21.41/21.47, від ст. метро "Почайна" – о 22.28/22.38.

Тролейбус маршруту №30 виїде від Кадетського гаю о 22.00/22.20, від вул. Милославської – о 22.00/22.20.

З 23.00 і до 6.00 маршрут №27 буде курсувати між станцією "Київ-Волинський" та ст. м. "Дорогожичі", маршрут №30 - від вул. Милославської до залізничної станції "Зеніт" і від вул. Кадетський гай до ст.м. "Дорогожичі".

Маршрут №25 буде закритий.

У "Київпастрансі" також повідомляють, що заїзди і виїзди тролейбусів будуть скориговані.