Журналісти з'ясували, скільки грошей у бюджет може принести легалізація "евроблях" (відео)

Найбільшою проблемою стає шалено високий акциз, який не планують прибирати, однак пообіцяли знизити.

Автопарк іноземних автомобілів на українських дорогах, за неофіційною інформацією, наближається до трьох мільйонів одиниць. За даними Державної фіскальної служби, ця цифра в десять разів менше.

Як йдеться в сюжеті ТСН, дуже мала кількість власників таких автомобілів хоче легалізуватися - і це вкрай дратує сумлінних платників податків, а держава хоче ввести штрафи.

Раніше голова комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна запропонувала компромісний, з її точки зору, варіант, який повинен задовольнити всіх: і державу, і євроводіїв. Найбільшою проблемою стає шалено високий акциз, який не планують прибирати, однак пообіцяли знизити.

За легалізацію автомобілів на єврономерах доведеться заплатити чималу суму. За новими правилами розмитнення акциз становить левову частину легалізації. Також сюди додаються ще ПДВ, відрахування в пенсійний фонд і ввізне мито. Чим старше автомобіль, тим більше буде акциз, а якщо автомобіль новий – більший податок на додану вартість. Таким чином, сума розмитнення буде досягати 2500-3000 євро для всіх автомобілів, незалежно від віку.

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ТСН.Тиждень провів власний експеримент. За годину на одному з перехресть вздовж Наддніпрянського шосе у Києві проїхало близько 45 машин на єврономерах, переважна більшість з них – кінця 90-х-початку 2000х. Якщо порахувати, то за цей час держава б отримала майже 3,5 мільйона гривень. Однак обидві сторони досі не планують йти на компроміс.

"Я готовий заплатити до 1000 доларів. Тому що я розумію, що не переплачувати за що. Просто за те, що у мене буде табличка з українськими номерами", - розповідає один із власників автомобіля на єврономерах.

Як повідомляв УНІАН, у травні митниці ускладнили ввезення в Україну авто на "евробляхах".