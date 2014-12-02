У Росії через падіння рубля почали піднімати ціни на автомобілі

Від грудня ціни підняли Mercedes-Benz (на 6-8%), Volkswagen (2-5%), Chery(5%), пишуть Ведомости.

За словами двох дилерів, вчора ціни зросли на BMW, Ford, Land Rover подорожчав в листопаді. Зв'язатися із представниками цих компаній вчора не вдалося.

Зараз підвищують ціни найбільш консервативні марки, більшість автовиробників планують підняти ціни від 2015 року, говорить президент асоціації «Російські автомобільні дилери» («Роад», об'єднує більшість найбільших дилерів) Володимир Моженков: багато місцевих представництв стримують ціни, щоб виконати річні плани і осушити стоки, свої та дилерські.

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Представник Audi в Росії говорить, що компанія поки що не піднімала ціни, але цього можна очікувати, якщо будуть різкі валютні скачки. Якщо негативні тенденції на валютному ринку збережуться, то від 1 січня 2015 року ціни можуть зрости ще на 10-15%, повідомляла Chery.

Більш швидкого зростання цін варто очікувати брендам, у яких немає заводів у Росії, прогнозує Михайло Кузьмін з «Авілона», а марок, у яких є виробництво в Росії, подорожчання торкнеться меншою мірою. За його даними, Ford підвищив ціни на 1% від грудня і планує підвищити ще на 5% від січня 2015 року, Volkswagen планує подорожчання приблизно на 7% протягом року, Hyundai - приблизно на 5%. BMW запланувала подорожчання на 7% вже у грудні 2014 року, продовжує Кузьмін, Land Rover підвищила ціни в середині листопада на 7-15%. Як показує практика, на продажах усе це відіб'ється короткостроково, впевнений Кузьмін.

Від жовтня, коли рубль почав дешевшати, у дилерських центрах намітилося пожвавлення: люди стали активніше купувати автомобілі, побоюючись, що виробники піднімуть ціни, каже Моженков.

На ринку ажіотаж - як у преміальному сегменті, так і в середньому: зараз абсолютно будь-яка комплектація може бути затребувана - і це пов'язано з ослабленням рубля, підтверджує Кузьмін. У листопаді дилери стали розпродавати запаси не лише 2014 року, але і 2013 року, у грудні, вважає Моженков, також можливий підвищений попит. Ажіотаж буде, поки у дилерів є автомобілі за старими цінами, можливо, він продовжиться і у 2015 році, вважає Кузьмін.

За прогнозом Моженкова, продажу в 2014 році можуть досягти 2,4-2,45 млн нових автомобілів, а у 2015 році буде продано 2 млн.

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