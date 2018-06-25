"Укрзалізниця" припинила закупівлю стрілочних переводів

Кравцов зазначив, що "Укрзалізниця" має припинити негативну практику оплати мільйонних сум компаніям-посередникам.

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" припинила процедуру закупівлі стрілочних переводів у зв'язку з участю в тендері компаній-посередників.

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Про це повідомив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов на своїй сторінці в Facebook.

"Відходимо від практики закупівель через "три руки". Доручив філії "Центр забезпечення виробництва" зупинити процедуру закупівлі стрілочних переводів і запасних частин, яка набула суспільного резонансу. Дніпропетровський стрілочний завод, який є виробником даної продукції, особисто не вийшов на цей тендер, зате в ньому беруть участь дилери заводу", - написав він.

Кравцов зазначив, що "Укрзалізниця" повинна припинити негативну практику оплати мільйонних сум компаніям-посередникам.

"Усі товари мають закуповуватися виключно у виробників. Тому доручив профільним керівникам департаментів вивчити питання застосування в окремих тендерах "Укрзалізниця" саме переговорної процедури. Так що виходимо на прямий контакт з виробником. Остаточне рішення буде прийнято в найближчі дні", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що останній тендер акціонерної держкомпанії "Укрзалізниця" щодо закупівлі стрілочних переводів слід скасувати у зв'язку із суттєвим завищенням ціни.

Тендер, про який заявив міністр, стосується закупівлі стрілочних переводів та запчастин до них на загальну суму 625 мільйонів гривень. Варто зазначити, що єдиним виробником стрілочних переводів є "Дніпропетровський стрілочний завод", але замість того, щоб провести переговорну процедуру закупівлі у єдиного виробника, "Укрзалізниця" оголосила тендер, на який заявки подали компанії "Крендлз" і "Днепрозализнычпостачання".

У підсумку компанія "Крендлз" перемогла в трьох відповідних тендерах "Укрзалізниці".

Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України розслідує кілька кримінальних справ, у яких фігурують посадові особи "Укрзалізниці" і компанії братів Дубневичів.

Зокрема, більше року НАБУ проводить розслідування щодо високопоставлених чиновників "Укрзалізниці", які в обхід системи закупівель Prozorro через підвідомче підприємство "Коростенський завод залізобетонних шпал" закуповували продукцію за завищеними цінами у належних Дубневичам фірм, у результаті чого залізниці було завдано збитків на 26 мільйонів гривень. На початку квітня НАБУ провело обшук в офісах компаній, які належать братам Дубневичам, однак про результати обшуку нічого не відомо.

Раніше в інтерв'ю УНІАН директор компанії АТ "Механіка" Віталій Руденко заявляв, що менеджмент "Укрзалізниці" з 2005 року не допускає його компанію до тендерів, використовуючи різні прийоми. Крім того, багато високопоставлені чиновники "Укрзалізниці" є помічниками Дубневичів.