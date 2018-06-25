"Укрзалізниця" збільшила до 11 кількість додаткових поїздів до Дня Конституції

Також призначено додаткові рейси для графікових поїздів.

Державна акціонерна компанія "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом до Дня Конституції України призначила 11 додаткових поїздів, а також додаткові рейси для графікових поїздів.

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Згідно з повідомленням прес-служби "Укрзалізниці", призначено такі додаткові потяги:

Поїзд № 191/192 Київ - Львів курсуватиме 28 червня і 1 липня. Відправлення з Києва о 08:03, прибуття до Львова о 17:55. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме цього ж дня о 11:58 і прибуватиме до столиці о 21:46.

Поїзд № 197/198 Київ - Ковель відправиться в рейси 25 червня і 1 липня. Відправлення з Києва о 7:28 і прибуття до Ковеля о 16:53. Назад з Ковеля поїзд відправиться об 11:03 і прибуде до Києва о 19:53.

Поїзд № 249 Київ - Івано-Франківськ з Києва відправиться в рейс 28 червня о 15:21, прибуття в Івано-Франківськ о 04:58. У зворотному напрямку відправлення з Івано-Франківська 1 липня в 20:57 і прибуватиме в Київ о 10:28.

Поїзд № 177 Київ - Хмельницький курсуватиме 28 червня і 1 липня. Відправлення з Києва о 6:06 і прибуття у Хмельницький о 13:02. У зворотному напрямку відправлення з Хмельницького у 14:04 і прибуватиме до Києва о 20:43.

Поїзд № 162/161 Миколаїв - Київ здійснить рейс 2 липня. Відправлення з Миколаєва о 21:37 і прибуття в Київ о 13:14.

Поїзд № 205/206 Київ - Миколаїв курсуватиме 28 червня і 1 липня. Відправлення з Києва о 06:22 і прибуття до Миколаєва о 16:51. Назад відправлення у 10:12, прибуття до Києва о 20:49.

Поїзд № 179 Київ - Дніпро відправиться в рейс 1 липня. Відправлення з Києва о 08:50, прибуття в Дніпро 13:14. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 14:46 і прибуде до Києва о 22:28.

Поїзд № 201 Дніпро - Київ вирушить 27 червня в 1:48 з Дніпра і прибуде до Києва о 12:00. У зворотному напрямку 2 липня поїзд відправиться з Києва о 14:46 і прибуде в Дніпро в 01:10.

Поїзд № 780/779 Вінниця - Суми буде курсувати 27, 28, 29, 30 червня, 1, 2 липня. Відправлення з Вінниці о 13:43, прибуття до Сум о 21:33. У зворотному напрямку відправлення о 05:30 і прибуття до Вінниці о 13:08.

Поїзд № 231/209 Івано-Франківськ - Дніпро відправиться 28 червня в 15:42 з Івано-Франківська та у 12:34 прибуде до Дніпра. 29 червня в 16:30 поїзд відправиться в зворотному напрямку. Прибуття до Івано-Франківська о 14:32.

Поїзд № 168 Львів - Одеса вирушить 27, 29 червня і 1 липня. Відправлення зі Львова о 09:15 і прибуде до Одеси о 20:28. З Одеси поїзд відправлятиметься о 10:04 і прибуватиме до Львова о 21:05.

Також призначено додаткові рейси графікових поїздів:

Поїзд № 92 Костянтинівка - Одеса здійснить додаткові рейси 27, 29 червня та 1 липня, зворотно 28 та 30 червня і 2 липня. Відправлення з Костянтинівки в 15:30, прибуття до Одеси о 08:04. З Одеси поїзд вирушить о 13:28 і прибуде до Костянтинівки у 05:40.

Поїзд № 736 Київ - Запоріжжя відправиться 30 червня з Києва о 14:47 у 21:58 прибуде в Запоріжжя. У зворотному напрямку: відправлення о 22:58 і прибуття в Київ о 06:10.

Поїзд № 787 Харків - Константинівка в додаткові рейси вирушить 27 і 30 червня. Відправлення з Харкова о 19:03 і прибуття в Костянтинівку в 23:30. З Костянтинівки поїзд вирушить 27, 28 червня та 1 липня у 05:00, прибуде до Харкова о 09:50.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом в літній період призначила 23 поїзди в південному напрямку, а також збільшила періодичність курсування низки цілорічних поїздів.