Бойовики пошкодили підстанцію, колію та контактну мережу на Донецькій залізниці

«1 грудня о 15:00 під час артобстрілу пошкоджена підстанція станції Ясинувата, не працювала система автоблокування на перегоні Ясинувата - Західне - Скотовата. Залізничники відновили роботу устаткування о 16:00», - говориться к прес-релізі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Згідно з повідомленням, цього ж дня о 19:17 на станції Скотовата під час артилерійського обстрілу було пошкоджено графіковий електропоїзд, що курсує за маршрутом Скотовата - Красний Лиман. Зокрема, розбитим склом травмовано помічника машиніста, який перебував у вагоні. Черговий по станції надав пораненому першу медичну допомогу, від госпіталізації постраждалий відмовився.

О 20:00 два снаряди потрапили на станцію Мандрикіне, внаслідок чого пошкоджені непарна колія і контактна мережа. «Рух поїздів поки що зупинено», - говориться в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що, починаючи з травня 2014 року, через диверсії та бойові дії на Донецькій, Придніпровській і Південній залізницях пошкоджено 1342 залізничні об'єкти, з них 19 випадків підривів залізничних мостів і 9 - шляхопроводів і пішохідних переходів, відновлення яких оцінюється в 762 млн. грн.

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Як повідомляв УНІАН, станом на 26 листопада під час бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на сході України з 1754 мобілізованих до лав української армії працівників залізничної галузі загинули 16 залізничників і 108 дістали поранення.

«Укрзалізниця» прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.

Довідка УНІАН. У східних областях України триває збройний конфлікт, розв'язаний Кремлем руками проросійськи налаштованих сепаратистів.

Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці»). Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна протяжність магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної протяжності залізниць України).

На частку Донецької залізниці припадає близько 38% від загальних обсягів вантажоперевезень залізниць України.