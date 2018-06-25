"Укравтодор" підписав меморандум щодо будівництва першої черги Великої кільцевої дороги навколо Києва

"Укравтодор" і французька Bouygues планують побудувати першу чергу Великої кільцевої дороги навколо Києва і підготувати ТЕО будівництва платної дороги Київ - Біла Церква.

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») підписало меморандум про співпрацю з французькою будівельною компанією Bouygues Travaux Publics SAS, який передбачає підготовку попереднього техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) концесійного будівництва та експлуатації автомобільної дороги Київ - Біла Церква та першої черги Великої кільцевої автомобільної дороги навколо Києва.

Як повідомили в прес-службі Офісу Національного інвестиційного ради України, меморандум підписали в. о. заступника голови Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Харченко і комерційний директор компанії Bouygues Travaux Publics SAS Жан-Деніс Арналл.

"Сьогодні в Парижі підписано меморандум між Україною та французькою будівельною компанією Bouygues Travaux Publics SAS. Меморандумом передбачена підготовка попереднього техніко-економічного обґрунтування концесійного будівництва та експлуатації автомобільної дороги Київ - Біла Церква (за новим напрямком) та першої черги Великої кільцевої автомобільної дороги навколо міста Києва (за новим напрямком від автомобільної дороги М-06 Київ - Чоп до автомобільної дороги М-05 Київ - Одеса)», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що робота з компанією Bouygues почалася в грудні 2017 року.

За словами проектного менеджера Офісу Національного інвестиційного ради та радника міністра інфраструктури Надії Казначеєвої, прихід в Україну французької компанії Bouygues - позитивний знак для міжнародних інвесторів.

«Робота з компанією Bouygues почалася в грудні 2017 року. З тих пір Міністерство інфраструктури спільно з Офісом Національного інвестиційного ради надавали постійну фасилітацію різноманітних процесів (підтримку - УНІАН) процесу, який сьогодні завершився підписанням меморандуму. Сподіваюся, що він закладе основу для успішних кейсів концесій в Україні. Для міжнародних інвесторів прихід в Україну французької компанії Bouygues - це позитивний знак. Ми очікуємо, що новий закон про концесії, який парламент має ухвалити вже цього літа, приверне в український транспорт на інфраструктуру більше компаній зі світовим ім'ям", - цитує прес-служба Казначеєву.

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Зазначається, що група компаній Bouygues оперує в 90 країнах світу і має капіталізацію понад 15 млрд євро.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінінфраструктури повідомляло, що проектно-кошторисна документація перших двох черг будівництва великої кільцевої автомобільної дороги навколо міста Києва (ВКАД) готова на 90%, а до кінця цього року буде завершена.

Загальна довжина нової кільцевої дороги складе близько 200 кілометрів. Дорога проходитиме через такі населені пункти: Ворзель, Глеваху, Українку, Бориспіль та Старі Петрівці.

Столична влада планує завершити будівництво ділянки Великої кільцевої дороги від проспекту Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської до кінця 2018 року.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що підготовка до проведення тендеру на будівництво двох концесійних швидкісних автомобільних доріг між Львовом і Краковцом і між Києвом та Білою Церквою буде розпочата в кінці цього року.

В «Укравтодорі» оцінюють будівництво першої концесійної дороги Київ - Біла Церква в 300 млн дол.