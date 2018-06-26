На допомогу контрабанді: тендер із закупівлі сканерів для митниць знову заблокований

ДФС планує закупити 10 сканерів з максимальним бюджетом закупівлі 10 мільярдів гривень.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про чергове блокування тендеру на закупівлю рентген-сканерів для митниць, які мали перевіряти транспорт для усунення можливостей нелегального ввезення товарів.

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Про це прем'єр повідомив в ефірі одного з телеканалів.

"Ми вже півтора року буцаємося за те, щоб провести тендер по рентген-сканерів на всіх митницях. Ви розумієте, що пересорт товарів робити, ховати, буде неможливо, це як рентген - машина проїжджає, і видно, що там. То суд, то скарга, то перенесли. Зараз в останній раз взяли всіх, хто займається Prozorro, виписали ідеально тендерну документацію, вже знову скарга в останній день, скарга на сканери", - сказав прем'єр.

Він повідомив, що скарга мала бути розглянута Антимонопольним комітетом 22 червня, потім дата була перенесена на 25 червня і 2 липня.

"У мене підозра, що й цього разу нам хочуть зламати цю систему. Тому що це один з найефективніших заходів у боротьбі з контрабандою", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, торік ДФС оголосила тендер на закупівлю сканерів, однак він був заблокований АМКУ.

У вересні минулого року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пригрозив звільнити голову Антимонопольного комітету через скасування тендеру ДФС із закупівлі сканерів для митниці.

За словами голови Антимонопольного комітету України Юрія Терентьєва, тендер Державної фіскальної служби по закупівлі сканерів для митниці не відбувся у зв'язку з недостатньою кількістю учасників на фінальній стадії аукціону.

ДФС планує закупити 10 сканерів з максимальним бюджетом закупівлі 10 мільярдів гривень.