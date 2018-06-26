Кабмін скоротив розмір виплати дивідендів "Укрзалізниці" до бюджету

Також постановою визнається задовільною роботу правління публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця" в 2017 році.

Кабінет міністрів України знизив розмір виплати дивідендів до держбюджету для компанії "Укрзалізниця" за підсумками 2017 року до 30% з 75% чистого прибутку.

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Про це йдеться в постанові Кабміну №495 від 20 червня, опублікованому в "Урядовому кур'єрі"

"Для приватного акціонерного товариства "Укргідроенерго", публічних акціонерних товариств "Державний ощадний банк України" та "Українська залізниця" затвердити базовий норматив у розмірі 30%", - йдеться в документі.

Згідно з постановою, 30% чистого прибутку у розмірі 33,159 мільйона гривень спрямовується на виплату дивідендів до державного бюджету; 70% чистого прибутку у розмірі 77,370 мільйона гривень - на покриття збитків минулих років.

"Виплату дивідендів провести відповідно до вимог законодавства не пізніше 30 червня 2018 року", - йдеться в документі.

Також, постановою визнається задовільною роботу правління публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" в 2017 році.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого 2018 року Кабінет міністрів України збільшив розмір виплати дивідендів до бюджету для компаній з домінуючою державною часткою за підсумками 2017 року до 75% з 50% чистого прибутку. При цьому винятки були зроблені для держкомпаній "Укргідроенерго" і "Ощадбанк" - норматив для них знижено до 30% до 50%. Виняток для "Укргідроенерго" необхідно у зв'язку з збереженням стабільних тарифів на електроенергію, а для "Ощадбанку" - у зв'язку з наявністю міжнародних кредитних договорів.

У 2016 році норма відрахування дивідендів для держкомпаній становила 50% чистого прибутку.