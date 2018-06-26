В Україні будуватимуть бетонні дороги: цього року в планах траса Дніпро-Миколаїв

За словами міністра інфраструктури, у планах наступного року - будівництво кількох бетонних доріг на півдні.

Цього року почнеться будівництво бетонної дороги за маршрутом Дніпро - Миколаїв, а в планах наступного року - будівництво кількох бетонних доріг на півдні.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян у інтерв'ю УНІАН.

«Цього року стартує проект М-14 Дніпро - Миколаїв. Уже відбулися тендери. Реалізується проект «Житомирська окружна», але поки що будівництво йде важко, тому що китайський підрядник виявився не дуже підготовленим до роботи. Крім цього, в планах наступного року - будівництво кількох бетонних доріг на півдні. Головне - розуміти, що бетонна дорога довговічніша, але має більш складну технологію будівництва, яка, до того ж, дорога», - сказав він.

При цьому Омелян зазначив, що у всьому світі бетонна дорога на 20-50% дорожча, ніж асфальтна.

«Буде все, як і з асфальтними дорогами. Поки ми не почали масштабне будівництво доріг в Україні, навіть імпортна сировина була дешевою. Зараз щебінь за два роки зріс у ціні вдвічі, і бітум подорожчав. І з цементом буде така сама історія - почнемо масово будувати, і ціна зросте на ринку. Але насправді в світі бетонна дорога на 20-50% дорожча, ніж асфальтна. Але я підтримую їх будівництво», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Омелян заявляв, що в квітні цього року почнуться роботи з будівництва об'їзної бетонної дороги навколо міста Житомира, а також за рахунок коштів державного бюджету планується будівництво бетонних доріг у Полтавській і Миколаївській областях.

6 липня 2017 року «Укравтодор» і китайська інфраструктурна компанія China Road and Bridge Corporation (CRBC) підписали меморандум про будівництво бетонної дороги Одеса - Миколаїв.