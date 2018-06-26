Омелян очікує початку реконструкції злітної смуги аеропорту «Дніпро» вже цього року

Міністр інфраструктури зазначив, що до 2030 року передбачено будівництво злітних смуг в 25 аеропортах.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян очікує, що реконструкція злітної смуги аеропорту «Дніпро» розпочнеться в цьому році, повідомив він в інтерв'ю УНІАН.

«Щодо аеропорту «Дніпро» - є політична воля керівництва країни акумулювати держресурси для реконструкції злітної смуги. Фактично на будівництво нової. Сподіваюся, що цей проект ми зможемо в цьому році почати», - сказав він.

Омелян зазначив, що до 2030 року передбачено будівництво злітних смуг в 25 аеропортах.

«У затвердженому переліку програми транспортної стратегії до 2030 року 19 аеропортів. Якщо Верховна Рада підтримає бюджет на наступний рік, в якому буде передбачено мінімум 10 мільярдів гривень на будівництво злітних смуг, то справа піде швидко. Якщо хоча б п'ять років виділяти по десять мільярдів, то тоді ми будемо мати 25 аеропортів по всій країні. Тобто, за ці гроші ми побудуємо злітні смуги, а термінали, вважаю, треба віддавати в руки бізнесу», - сказав він.

Варто зазначити, що місцевий бюджет міст не дозволяє реконструювати злітні смуги своїми силами. Приміром, мер Дніпра Борис Філатов написав відкритий лист президенту України Петра Порошенка з проханням посприяти в забезпеченні міста власним авіаційним хабом.

За словами чиновника, зараз Дніпро є єдиним містом-мільйонником в країні і в світі, який не має діючого аеропорту. Мер Дніпра акцентував увагу на тому, що бюджет одного міста навіть в умовах ефективної децентралізації не в змозі самостійно впоратися з реалізацією такого масштабного проекту. У зв'язку з цим він попросив Порошенко вплинути на ситуацію, а зі свого боку пообіцяв всіляко сприяти вирішенню питання.

Крім того, Філатов запевнив, що в Україні є як мінімум один приватний інвестор, готовий вкласти кошти в будівництво Дніпровського аеропорту і співпрацювати з державою. Таким інвестором може бути бізнесмен Олександр Ярославський, який заявив, що готовий вкладати гроші в розвиток терміналу аеропорту "Дніпро" у разі реконструкції злітно-посадкової смуги. До речі, така співпраця може бути успішною, що показує приклад аеропорту "Харків". Адже група DCH, яка належить Ярославському, має успішний досвід модернізації Міжнародного аеропорту "Харків" та управління ним. Крім того, бізнесмен нещодавно заявив, що досяг домовленості з нинішнім власником дніпровського аеропорту про фактичну передачу об'єкта.

Як повідомляв УНІАН, у травні Омелян заявив, що проектна документація для реконструкції злітної смуги аеропорту «Дніпро» готова. Також він заявив, що на реконструкцію знадобиться мінімум 2 млрд грн.