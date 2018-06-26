Європейське агентство авіабезпеки відмовилося від планів обмежувати польоти над сходом України - Омелян

Наприкінці вересня минулого року стало відомо, що ЄС хоче закрити повітряний простір над трьома українськими містами.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) відмовилося від планів щодо рекомендації обмежити польоти для європейських авіакомпаній над східною частиною України.

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Про це Омелян повідомив в інтерв'ю УНІАН.

«Питання знято з порядку денного. Ми просто в режимі онлайн обмінюємося додатковою інформацією. Європейці до цього питання не повертаються», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня 2017 року стало відомо, що ЄС хоче закрити повітряний простір над трьома українськими містами. Йдеться про міжнародні аеропорти «Харків», «Дніпропетровськ» і «Запоріжжя». За інформацією компанії «Нью Системс АМ», яка управляє міжнародним аеропортом «Харків», до Державної авіаційної служби України від Європейського агентства авіаційної безпеки (EASA), що здійснює контроль над безпекою руху в авіаційному просторі Європи, надійшов проект бюлетеня, яким вводяться обмеження в авіаційному русі в східній частині України. Зокрема, в документі визнаються небезпечними польоти в межах Дніпропетровського району польотної інформації, до складу якого входять міжнародні аеропорти «Харків», «Дніпропетровськ» і «Запоріжжя». У зв'язку з цим харківські депутати звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Пізніше Гройсман доручив міністру інфраструктури Омеляну спільно з керівниками інших міністерств, Державіаслужбою та СБУ невідкладно розглянути ситуацію щодо можливого обмеження польотів європейських авіакомпаній до кількох аеропортів східних областей України.