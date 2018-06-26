Перша платна дорога Львів-Краковець: стало відомо, коли оголосять тендер на будівництво

Мінінфраструктури оголосить тендер на будівництво дороги Львів-Краковець до кінця цього року.

Тендер на будівництво першої платної дороги за маршрутом Львів-Краковець, який намагаються провести з 2015 року, буде оголошено до кінця цього року. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв'ю УНІАН.

Читайте такожВ Україні будуватимуть бетонні дороги: цього року в планах траса Дніпро-Миколаїв

«Після зміни законодавства ми фіналізуємо проект першої платної дороги Львів-Краковець спільно зі Світовим банком. Сподіваюся, що до кінця цього року ми зможемо почати тендер. Зацікавленість є - дві компанії подали свої заявки про наміри , - сказав він.

За словами Омеляна, інтерес до будівництва концесійних доріг в Україні виявляють китайські компанії.

«Також був успішним мій візит до Китаю на позаминулому тижні. Є перспектива, що китайські компанії зайдуть в Україну. При цьому, за їхніми підрахунками, концесійні дороги в нашій країні будуть рентабельними. До речі, західні фахівці вважають, що в Україні з трафіком є певні проблеми - він, на їхню думку, є недостатнім», - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року в.о. голови «Укравтодору» Славомир Новак заявив, що першу концесійну дорогу в Україні планують побудувати від Львова до Польщі.

Концесійну дорогу намагаються побудувати вже давно. Ще в травні 2015 року "Укравтодор" оголосив конкурс на будівництво першої в Україні концесійної дороги Львів - Краковець, розмови про будівництво якої велися вже більш як десять років. Але у вересні того ж року стало відомо, що конкурсні заявки претендентів - української компанії "Українські транспортні магістралі" та французької Bouygues - не відповідають умовам конкурсу. У зв'язку з цим Міністерство інфраструктури повідомило, що розраховує запустити в новому форматі цей конкурс після того, як буде вдосконалено законодавство України про концесію, а також про державно-приватне партнерство.

27 лютого 2018 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері будівництва та експлуатації автомобільних доріг», яким дозволяється будувати і експлуатувати автомобільні дороги на умовах концесійного договору.