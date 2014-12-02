Залізничний вокзал Києва відновив роботу після неправдивого "замінування"

Залізничний вокзал станції Київ-Пасажирський відновив роботу після неправдивої загрози замінування, повідомили УНІАН в прес-службі Південно-Західної залізниці.

«Інформація про замінування виявилась неправдивою, з 12:56 вокзал відновив роботу», - відзначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, дзвінок про замінування столичного вокзалу надійшов об 11:33 в центр з обслуговуванню пасажирів, після чого правоохоронці приступили до перевірки достовірності даної інформації.

Читайте такожУ Харкові "замінували" університет ВПС, евакуювали майже 500 людейДовідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. У віданні ПЗЗ перебуває близько 20% основних виробничих фондів «Укрзалізниці».

ПЗЗ посідає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсягу вантажних перевезень в Україні кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця здебільшого розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської і Хмельницької областей.