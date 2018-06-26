Омелян розповів, коли можуть почати будівництво євроколії зі Львова до кордону з Польщею

За словами міністра, будівництво може початися вже наступного року, на проект необхідно приблизно 50 мільйонів євро.

Будівництво залізниці з європейською шириною колії 1435 мм між Львовом та Варшавою на ділянці від Рави-Руської до Брюховичів може бути розпочато наступного року.

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Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв'ю УНІАН.

«Ситуація в напрямку Рава-Руська з продовженням до Брюховичів євроколії складніша. Необхідно приблизно 50 мільйонів євро. Цей проект можна реалізувати наступного року», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, минулого року заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань заявляв, що пасажирське і вантажне сполучення вузькою колією між Україною і Польщею буде проходити за маршрутом Львів — Рава-Руська — Варшава.

Також в «Укрзалізниці» повідомляли, що загальна дистанція від Варшави до Львова становить близько 330 км. При цьому європейська колія проходить територією Польщі і 7 км до Рави-Руської. Таким чином, залишається побудувати 58 км шляху до Брюховичів.