Велодоріжки в Україні стануть обов'язковими

При цьому велосмуги повинні проектуватися тільки для одностороннього руху, велодоріжки повинні бути переважно односторонніми з обох сторін вулиці.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства вводить обов'язкове проектування велосипедних доріжок і смуг під час нового будівництва та реконструкції доріг.

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Про це повідомляє прес-служба Мінрегіону з посиланням на заступника міністра Лева Парцхаладзе.

За словами чиновника, відповідна норма міститься в новому ДБН Ст. 2.3-5:2018 "Вулиці та дороги населених пунктів".

"У всіх цивілізованих країнах Європи і світу велосипеди є чудовою альтернативою громадському транспорту або авто... У нас можливо також багато хотіли б так їздити на роботу, але через відсутність організованого велосипедного руху, окремих велодоріжок і смуг, це не тільки незручно, але й небезпечно.

Тому в новому ДБН щодо вулиць і доріг ми ввели обов'язкове проектування велодоріжок і смуг на дорогах і прописали чіткі вимоги щодо їх облаштування та параметрами", – повідомив Парцхаладзе.

Згідно з новими ДБН, велосипедні доріжки і велосипедні смуги слід облаштовувати на територіях житлових і промислових районів, комунально-складських зон, на магістральних вулицях безперервного та регульованого руху, вулицях місцевого значення, селищних і сільських дорогах, що забезпечують під'їзд велосипедистів до житлових, громадських споруд, промислових підприємств, об'єктів масового відвідування, відкритих автостоянок і гаражів.

При цьому велосмуги повинні проектуватися тільки для одностороннього руху, велодоріжки повинні бути переважно односторонніми з обох сторін вулиці.

За наявності забудови з одного боку вулиці слід облаштовувати велодоріжку двостороннього руху на забудованій стороні.

За наявності велоруху на вулицях з одностороннім рухом його слід передбачати в обох напрямках, в тому числі, з використанням зустрічної велосмуги.

Залежно від категорій вулиць і доріг визначаються відповідні форми організації велосипедного руху в населених пунктах, а також визначається мінімальна ширина велосипедних смуг і доріжок під час нового будівництва або реконструкції (від 1,5 до 3 метрів).

Оновлена ДБН вже опублікована, і набуде чинності з 1 вересня 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України змінило державну будівельну норму (ДБН), передбачивши звуження ширини смуг руху в містах і селах з метою впровадження європейських стандартів безпеки на дорогах.

Також Мінрегіон оновив державну будівельну норму (ДБН), якою скасував обов'язкове проектування сміттєпроводів у багатоповерхових житлових будинках.

Державні будівельні норми (ДБН) - обов'язкові для виконання нормативні документи, що використовуються під час проектування нових і реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їхнього призначення.