В "Укрзалізниці" проблеми з перевезеннями на заході і на сході країни - транспортний комітет ВР

За словами нардепа Гусака, великі проблеми в УЗ спостерігаються ще з 2014 року.

"Укрзалізниця" (УЗ) не може забезпечити перевезення вантажів на західному і східному напрямках, що призводить до втрат для української економіки.

Про це заявив член парламентського комітету з питань транспорту, народний депутат від "Опоблоку" Володимир Гусак в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Якщо, наприклад, говорити про дуже важливий показник для українського експорту, для української економіки – це надходження по залізниці сировини в Маріуполь, якщо в січні-лютому вийшли на показник 21 маршрут в добу, то зараз цей показник знову знизився до рівня минулого року – 15-16 маршрутів. І маріупольські металургійні комбінати були змушені скоротити виробництво. А це прямі втрати для української економіки і бюджету держави. Також є постійні проблеми на західній залізниці, де весь час виникають затори з поїздів. Там не вистачає як організації, так і тепловозів, і західна "Укрзалізниця" просто не встигає перевозити весь той обсяг вантажів, які вона повинна перевозити", - стверджує нардеп.

За його словами, великі проблеми в УЗ спостерігаються ще з 2014 року.

"За цей час на "Укрзалізниці" змінилося вже 4 генеральних директора, там не було постійного керівництва. Часто "Укрзалізницею" керували випадкові люди, і ситуація весь час погіршувалася. Можна сказати, що за останні роки "Укрзалізниця" стала вже справжньою перешкодою для економічного зростання в Україні", - переконаний Гусак.

Нардеп також вважає, що УЗ прикривається вирішенням наболілих проблем, необґрунтовано підвищуючи тарифи для українського бізнесу.

"Укрзалізниця" каже: добре, що у нас немає тепловозів, у нас немає вагонів, давайте ми підвищимо тарифи, купимо вагони і тепловози, і вирішимо проблеми перевезення вантажів. Тарифи підвищували. Ми досі не можемо розібратися, куди пішли гроші від цих підвищень тарифів. За останні роки (інвестицій, - ред.) було дуже мало, нові вагони не купувалися, незважаючи на те, що гроші збиралися. Так само не купувалися і нові локомотиви", - запевняє депутат.

Раніше Володимир Гусак заявляв, що через УЗ в Україні зривається програма дорожнього будівництва, а українські металурги змушені скорочувати обсяги виробництва через збої та обмеження перевезень по залізниці. Особливо критична ситуація спостерігалася на ділянці Комиш - Зоря - Волноваха, що веде до Маріуполя.