Бізнес розповів Гройсману про ситуацію з ж/д вантажоперевезеннями

Питання про оцінку діяльності в. о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євгена Кравцова і ситуації в держкомпанії необхідно розглянути на засіданні Кабінету міністрів України в присутності представників найбільших галузевих об'єднань української економіки.

Про це йдеться в листі, підписаному керівниками ряду галузевих асоціацій і адресованому прем'єру Володимиру Гройсману, передає Мінпром з посиланням на текст документа.

У ньому наголошується, що раніше депутати Верховної Ради комітету з питань транспорту звернулися до прем'єра з пропозицією розглянути питання щодо ситуації в "УЗ" та ефективності її керівництва на засіданні Кабінету міністрів України до 1 липня.

На думку авторів листа, присутність на цьому засіданні КМУ представників провідних галузевих об'єднань промисловості і сільського господарства буде сприяти об'єктивному, всебічному і конструктивного обговорення проблем, які склалися сьогодні в сфері залізничних вантажних перевезень.

Залізничний транспорт забезпечує близько 60% всіх вантажоперевезень в Україні та його безперебійна робота має критично важливе значення для провідних галузей національної економіки, йдеться у зверненні до Гройсмана.

Його автори нагадують, що восени 2017 року Кравцов обіцяв бізнесу підвищення операційної ефективності "Укрзалізниці", поліпшення якості наданих послуг, ліквідацію корупції в сфері розподілу вантажних вагонів "УЗ" і т. д.

"На жаль, обіцяних змін не відбулося. Ми не тільки своєчасно не отримуємо замовлені вагони, але навіть не отримуємо доступ до тих, за які вже заплатили в рахунок оренди. Вагони простоюють на вузлових станціях, а підприємства продовжують нести збитки, зриваючи строки виконання своїх контрактів", – підкреслюється в листі. Таким чином, гострий дефіцит вантажних вагонів і тягового складу "Укрзалізниці" стримують розвиток української економіки, її транзитного та експортного потенціалу, вказують автори звернення.

Документ підписали глави Федерації металургів України Сергій Біленький, об'єднання "Укрметалургпром" – Олександр Каленков, Союзу хіміків України Олексій Голубов, асоціації "Укрцемент" – Павло Качур, Української зернової асоціації Микола Горбачов, асоціації виробників феросплавів УкрФА Сергій Кудрявцев.