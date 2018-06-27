Епопея з перенесенням номера: "мобільне рабство" затягнеться щонайменше до травня 2019 року

15:32, 27 червня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Ілюстрація REUTERS

Національна комісія регулювання зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) планує повноцінно запустити послугу з перенесення абонентських номерів (MNP) в Україні з 1 травня 2019 року.

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Таке рішення було прийнято на нараді НКРЗІ спільно з представниками операторів мобільного зв'язку та державного підприємства "Український державний центр радіочастот", повідомляє прес-служба Нацкомісії.

"Під час наради було розглянуто стан впровадження послуги перенесення абонентських номерів, а також обговорювалося питання актуалізації орієнтовного плану заходів щодо впровадження зазначеної послуги", - сказано в повідомленні.

За підсумками наради учасники схвалили орієнтовний план заходів з впровадження послуги, згідно якому її повноцінний запуск намічений на 1 травня 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2015 року державне підприємство "Український державний центр радіочастот" (УДЦР) оголосило про початок процедури державних закупівель послуг для створення і впровадження централізованої бази даних, необхідної для запуску послуги MNP.

У першому тендері взяли участь 4 компанії: "Діалінк", "Т4в", "Ес Ай Центр" і "Технічний центр інтернет". Однак УДЦР на засіданні 5 листопада заявив, що жоден з учасників не надав повного пакету документів, передбаченого законом про здійснення держзакупівель, і оголосив про повторне проведення конкурсу.

У повторному тендері взяли участь 6 компаній: Huawei, Ericsson, "Діалінк", "ЕС АЙ центр", "Т4в" та "Українські спеціальні системи".

25 січня 2016 року УДЦР оголосив переможцем MNP-тендеру компанію "Диалинк", після чого інші учасники торгів та низка українських ЗМІ висловили свою незгоду з прийнятим рішенням.

Наприкінці квітня 2016 року УДЦР переглянув результати тендеру, як того вимагало рішення Антимонопольного комітету України від 18 березня, і обрав переможцем IT-компанію "Ес Ай Центр". Це рішення, у свою чергу, також викликало невдоволення з боку переможених учасників, які почали оскаржувати його в судових інстанціях.

У квітні 2017 року Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) дозволила мобільним операторам почати роботи по проектуванню своїх телекомунікаційних мереж для надання послуги MNP.

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Теги: #перенесення номера#послуга з перенесення номера