"Покращення" вже настає: "Нафтогаз" вирішив орендувати 45 авто за 40 млн гривень

Найбільший державний енергохолдинг «Нафтогаз України» має намір орендувати 45 автомобілів, включаючи 6 представницького класу, за 40 млн. грн для перевезень пасажирів поза розкладом.

Про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з тендерною документацією, автомобілі представницького класу повинні мати двигун об'ємом не менш як 4 900 куб. см, комфортабельним салоном і двозонним клімат-контролем.

Окрім цього, компанія має намір найняти 10 автомобілів бізнес-класу з об'ємом двигуна не менш як 3 100 куб. см.

При цьому в документі відзначається, що автомобілі мають надаватися разом із водієм до 18 годин на добу.

Конкурсні пропозиції прийматимуться до 25 грудня 2014 року.

Читайте такожІз держбюджету виділили 103 мільярди на покриття дефіциту «Нафтогазу» Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, уряд впродовж 9 місяців цього року виділив 103 млрд грн на покриття дефіциту бюджету НАК «Нафтогаз України».

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

«Нафтогаз України» в 2013 році збільшив чистий збиток на 14% - до 12,521 млрд грн з 10,968 млрд грн у 2012 році.