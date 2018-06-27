Шлях до моря: журналісти проінспектували дороги до найпопулярніших українських курортів (відео)

Журналісти розказали, до чого варто готуватися, вирушаючи у подорож Україною.

Журналісти із Києва, Кропивницького та Запоріжжя вирушили до найпопулярніших українських курортів: Одеси, Коблевого та Бердянська.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Прямо зараз вони їдуть на автомобілях, кожен за власним маршрутом, і вже здолали майже половину шляху. Журналісти розказали, до чого варто готуватися, вирушаючи у подорож Україною.

Київ-Одеса

Автобан Київ-Одеса називають однією з найкращих доріг України, тому знімальна група планувала швидко дістатися курорту. Проте через сильну зливу довелося значно знизити швидкість. Також на виїзді з Києва потрапили у затор, адже зараз відбувається масштабний ремонт Кільцевої дороги.

Кропивницький - Коблеве

Іншим популярним туристичним маршрутом є Коблеве. Відрізок дороги до моря у Кіровоградській області нарешті почали ремонтувати, тут стелять абсолютно нове покриття. Такі роботи викликають незначні затори: діє принцип реверсивного руху – по черзі пускають машини, що їдуть у різні боки. Це варто враховувати у разі розрахунку часу подорожі. Проте за табличкою перетину Миколаївської області дорожнє покриття перебуває в жахливому стані, або взагалі майже відсутнє.

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Запоріжжя – Бердянськ

Між Запоріжжям та Бердянськом всього 200 кілометрів. У цьому напрямку перші 50 кілометрів дороги не в ідеальному стані, проте ними можна рухатися абсолютно без перешкод. Після повороту безпосередньо на Бердянськ з’являються перші великі ями-кратери, а от за містечком Токмак починається справжня смуга перешкод, де проїхати та залишити автомобіль неушкодженим дуже важко. Тому журналіст радить усім відпочивальникам їхати в об’їзд через Мелітополь, це на 40 кілометрів довше, проте значно безпечніше для машини.