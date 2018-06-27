Boeing показав концепт унікального гіперзвукового пасажирського літака

На ринку щось подібне з'явиться приблизно через 20-30 років за умови, що Boeing впритул підійде до розробки такої машини.

На конференції Американського інституту аеронавтики та астронавтики американська компанія Boeing представила зображення перспективного гіперзвукового пасажирського літака.

Передбачається, що авіалайнер зможе перевозити пасажирів зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку приблизно в п'ять разів, передає Naked Science.

У Boeing відзначають, що такий літак дозволить дістатися з Нью-Йорка в Токіо приблизно за дві години.

Літак забезпечили фюзеляжем вкрай обтічної форми. Лайнер також отримав носову частину, зовні схожу на величезну голку. На думку експертів, такі рішення, крім іншого, дозволять мінімізувати звуковий удар, що виникає при русі з надзвуковою швидкістю. Фахівці видання New Atlas відзначають, що конструкція кормовій частині може свідчити про вибір криогенного водневого палива.

Авіалайнер не можна назвати великим. Концепт, очевидно, розрахований на перевезення кількох десятків пасажирів, хоча в теорії може з'явитися версія зі збільшеною або, навпаки, зменшеною пасажиромісткістю.

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Підтвердити або спростувати правильність вибраної концепції вийде не скоро. На ринку щось подібне з'явиться приблизно через 20-30 років. Звичайно, за умови, що Boeing впритул підійде до розробки такої машини. Отримані в рамках дослідження напрацювання можуть застосовуватися як у цивільній, так і військовій сферах.

Гіперзвукові швидкості значно перевершують швидкість звуку в атмосфері. З другої половини XX століття це поняття зазвичай відносять до надзвукових швидкостей з числами Маха вище п'яти. Гіперзвуковий політ - частина надзвукового режиму польоту, який проходить у надзвуковому потоці газу.

Раніше повідомлялося, що конкурент Boeing - американська компанія Lockheed Martin - уклала з NASA контракт на створення демонстратора технологій надзвукового літака майбутнього. Він повинен бути невеликим одномісного літаком, за розміром порівнянний з винищувачем F-16. Розробить демонстратор технологій Skunk Works - підрозділ Lockheed Martin, який займається секретними розробками і відповідальний за більш гучні проекти, такі як F-117 Nighthawk.