На свята пустять додаткові потяги Миколаїв - Київ та Одеса - Ужгород

У прес-службі відомства повідомили УНІАН, що відкритий продаж квитків на потяг № 210/209 за маршрутом Миколаїв – Київ, який відправлятиметься з Миколаєва з 25 по 29 грудня 2014 року і 4, 7, 11 січня 2015 року о 21:47 і прибуватиме до столиці о 12:09. У зворотному напрямку потяг відправлятиметься з 26 по 30 грудня і 5, 8, 12 січня о 15:45 і прибуватиме до Миколаєва о 06:22.

Потяг № 242/241 за маршрутом Одеса – Ужгород відправлятиметься з Одеси з 26 по 30 грудня і з 2 по 10 січня о 10:49 і прибуватиме о 05:00. «Продаж квитків на цей потяг відкрито поки що в один бік», - уточнили в прес-службі.

Крім того, станом на 2 грудня відомство відкрило продаж на додаткові потяги з Києва до Ужгорода, Івано-Франківська і Кам'янця-Подільського.

Зокрема, потяг № 207/208 за маршрутом Київ - Ужгород відправлятиметься з столиці з 26 по 30 грудня включно і з 1 по 10 січня о 17:30 і прибуватиме до Ужгорода о 9:31. У зворотному напрямку потяг відправлятиметься з 27 по 31 грудня і з 2 по 11 січня о 13:21 і прибувати до столиці о 06:17.

Читайте також"Укрзалізниця" почала продаж квитків на додаткові поїзди до новорічних святПотяг № 269/270 сполученням Київ - Івано-Франківськ відправлятиметься з Києва з 26 по 30 грудня і з 2 по 10 січня о 22:23 і прибуватиме до Івано-Франківська об 11:37. У зворотному напрямку потяг відправлятиметься з 27 по 29 грудня і з 3 по 11 січня о 23:24 і прибуватиме до столиці о 13:45.

Потяг № 219/220 Київ - Івано-Франківськ відправлятиметься з столиці з 26 по 30 грудня і з 2 по 11 січня о 00:12 і прибуватиме до Івано-Франківська о 13:11. У зворотному напрямку потяг відправлятиметься з 26 по 28 грудня і з 2 по 11 січня о 20:00 і прибуватиме до Києва о 09:01.

У прес-службі агентству УНІАН уточнили, що продаж квитків на вищезгадані потяги вже відкритий в усіх залізничних касах і в онлайн-системі бронювання і купівлі проїзних документів booking.uz.gov.ua.

Цілорічний потяг № 773/774 сполученням Київ - Кам'янець-Подільський відправиться з Києва 29 грудня о 23:31 і прибуде до Кам'янця-Подільського о 6:01. У зворотному напрямку потяг відправиться 30 грудня о 10:07 і прибуде до столиці о 16:50.

«Укрзалізниця» збільшила термін попереднього продажу квитків з 30 до 45 діб.

«Укрзалізниця» постійно аналізує попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом і призначає додаткові потяги за найпопулярнішими маршрутами, а також включає додаткові вагони до складу графікових потягів», - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада «Укрзалізниця» відкрила попередній продаж квитків на всі внутрішньодержавні потяги, що курсують у період новорічних свят, по 2 січня 2015 року включно, за винятком потягів у кримському, луганському і донецькому напрямках.

У середньому щодоби «Укрзалізниця» пропонує пасажирам на період новорічних свят більш як 55 тис. місць у 99 потягах внутрішнього сполучення, не рахуючи кримського, донецького і луганського напрямків.