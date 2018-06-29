Зі Львова хочуть запустити авіарейси до Португалії та Франції

Вибір маршрутів базується на аналізі руху пасажирів зі Львова транзитом через європейські аеропорти.

Гендиректор аеропорту «Львів» Тетяна Романовська заявила, що одним із першочергових напрямків, що мають намір відкрити для авіаперельотів з міста, є столиця Португалії - Лісабон.

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Про це вона розповіла в інтерв'ю Zaxid.net.

За словами топ-менеджера, вибір даного й інших маршрутів базується на аналізі руху пасажирів зі Львова транзитом через європейські аеропорти.

"Ми маємо статистику, хто куди зі Львова літає через транзитні аеропорти. І зараз у переліку напрямів, які необхідно мати сьогодні - це аеропорти Іспанії та Португалії. Ось у нас вже є Барселона і Мадрид, але попит значно більший, тому нам треба ще вмовляти якогось лоукостера, щоб відкрити, наприклад, Валенсію. Ну і дуже нам потрібний рейс на Лісабон. Ми активно працюємо над цим напрямком, і я дуже сподіваюся, що наступного року ми матимемо Португалію", - заявила Романовська.

Також вона додала, що є плани з розширення маршрутної мережі і в напрямку Франції: "Ми ведемо переговори про відкриття рейсів до Франції і домовляємося про співпрацю з кількома азіатськими авіакомпаніями".

Нагадаємо, 27 квітня авіакомпанія МАУ відновила пряме авіасполучення між Львовом і Барселоною.

22 червня Ernest Airlines запустила польоти за двома новими напрямками з аеропорту Львів - Мілан (Мальпенса) і Рим (Ф'юмічіно).