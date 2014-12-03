Росія планує в 2015 році розпочати будівництво залізниці в обхід України

Будівництво залізничного обходу, який дозволить поїзду прямувати на південь Росії, не перетинаючи територію України, розпочнеться в 2015 році і буде завершено до 2018 року, повідомив в інтерв'ю РИА Новости міністр транспорту РФ Максим Соколов.

Проект обходу існував в планах кілька років, але його активне обговорення знову почалося у зв'язку з останніми подіями в Україні. Мова йде про будівництво залізничної лінії Прохорівка - Журавка - Чортків - Батайськ. Зараз поїздам, які прямують з території РФ на південь країни, доводиться перетинати територію України в районі Воронезької та Ростовської областей.

Читайте такожНайбільший в Росії банк ВТБ заявляє про паніку в банківській системі країни"У наступному році (розпочнеться будівництво). Ми розуміємо, як піде траса цієї залізниці, яка унеможливить проходження ділянок по території України в прикордонній зоні... З урахуванням проектування, будівництво займе не більше трьох років... До 2018 року ми отримаємо пряму ділянку на нашій території", - повідомив міністр.

Соколов заявляв раніше, що з бюджету РФ у 2015 році на проект планується направити 7 мільярдів рублів, у 2016 році - 18,5 мільярда рублів, і в 2017 році - 31,1 мільярда рублів.

Займатися будівництвом обходу будуть РЖД. Глава РЖД Володимир Якунін раніше говорив, що проектування маршруту почнеться після того, як будуть прийняті відповідні державні рішення. За його словами, мова йде приблизно про 60 кілометрів маршруту по території зі складним рельєфом.