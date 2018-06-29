Росія випробувала в Криму санкційну турбіну Siemens

Російське міністерство енергетики відзвітував про успішне проведення випробувань.

Міністерство енергетики Росії заявило, що провело перше випробування німецької турбіни Siemens, яку встановили в аннексированном Криму всупереч санкціям Євросоюзу.

Про це повідомляє Reuters.

Російське міністерство енергетики відзвітувало, що нова турбіна успішно пройшла тест на одному з двох нових енергоблоків поблизу анексованого Сімферополя.

Раніше експерти заявляли, що Росії буде складно активувати турбіни і програмне забезпечення без допомоги інженерів Siemens.

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Однак, як пише агентство, тестування показало, що Росія все більше наближається до можливості запуску турбін і початку їх використання для виготовлення електроенергії для Криму.

Зараз в Криму добудовують другу електростанцію поблизу Севастополя, там теж використовують німецькі турбіни. Росія планує запустити дві електростанції у вересні-листопаді.

Як повідомляв УНІАН, у середині липня 2017 року Росія доставила в аннексований Крим чотири газові турбіни, які за зовнішнім виглядом нагадують обладнання виробництва німецького концерну Siemens. Коментуючи цю подію, Siemens заявили, що мають докази, що всі чотири турбіни, які поставлялися для здійснення проекту на півдні Росії, замість цього вони незаконно потрапили в Крим. Пізніше Німеччина зажадала від ЄС введення нових санкцій через ситуацію з турбінами Siemens, які незаконно потрапили в окупований Крим.

Довідка УНІАН. Siemens AG - німецький технологічний концерн, провідний світовий виробник електротехніки та електроніки для промисловості і енергетики, медичного обладнання, міської інфраструктури. Штаб-квартири концерну знаходяться в Берліні та Мюнхені. Німецький концерн Siemens має тривалу історію співпраці з українськими та російськими компаніями. Концерн постачає обладнання для роботи електростанцій і інших об'єктів енергетики. Якщо ви помітили помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter